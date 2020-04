Hat Wladimir Putin gerade eine andere Weltordnung geschaffen?

Bild: journal-neo.org

Man kann sich nur vorstellen, wie sehr sich der Kreml über den Abdruck eines Artikels von Radio Free Liberty/Radio Free Europe mit der Überschrift “Ölkrieg und Frieden” gefreut hat: Die russisch-saudische Pattsituation ist vorbei, doch zu welchen Kosten für den Kreml?

Dennoch weiß niemand in der Geopolitik, dass die Geschichten der Radio Free Liberty/Radio Free Europe ein Spiegel mit zwei Seiten ist, der die Wahrheit der größten Lüge widerspiegelt und gleichzeitig einen unerwarteten Blick auf die Menschen hinter Amerikas Propagandazirkus bietet. Wer in der Welt glaubt schließlich, dass Wladimir Putin jemals ein schlechtes Geschäft für die russische Geschäftsexpansion gemacht hat? Wenn das US-Außenministerium sagt, dass Russland den Kürzeren gezogen oder einen Fehler gemacht hat, können Sie darauf wetten, dass Putin mit seinem letzten Dollar, Euro oder Rubel gerade jemanden an der Spitze überlistet hat. Und im Fall der jüngsten Ölkürzungen, um die ein US-Präsident bettelte, kam der russische Staatschef aus der Lauer heraus. Die wahre Geschichte kommt am Ende des Propagandastückes von RFE/RL:

Die Motive, die hinter Russlands Schritt stehen, sind jedoch undurchsichtig und mögen vielfältig gewesen sein. Einige Analysten sagten, Moskau sei darauf aus, die amerikanische Schieferölindustrie zu bestrafen, während andere meinten, dass Russlands Koordinierung mit der OPEC+ möglicherweise durch andere Ziele im weiteren Sinne, die über die Energiemärkte hinausgehen, untergraben worden sei.

Der Propagandakanal beginnt also damit, “zu wissen”, dass sich Wladimir Putin den Saudis unterwarf, um dann zur Wahrheit zurück zu kehren. Trump war verzweifelt, denn die Coronavirus-Pandemie hatte die Ölnachfrage in Amerika so gut wie völlig zum Erliegen gebracht. Es ist Frühling, und Europa braucht keine Gas-Lieferungen aus den USA, fast jedes Land hat mehr als genug Gas. Die Wirtschaft bricht zusammen, weil die meisten auf Energie und anderen nicht nachhaltigen Produktionsmengen basieren, und Putin hat Russland von solchen wirtschaftlichen Engpässen isoliert. Die Realität von Wladimir Putins Strategie liegt wie immer in der einfachen pragmatischen Herangehensweise, mit der er Probleme angeht. Eine Geschichte aus News Click fasst zusammen:

Ein perfektes Geschäft ist ein Geschäft, bei dem alle Protagonisten etwas davon haben. Alle erdölproduzierenden Länder haben etwas davon, wenn der Ölpreis wieder steigt. Die OPEC+-Gruppe unter Führung Saudi-Arabiens und Russlands schloss am Sonntag in einem atemberaubenden Fotofinish eine Vereinbarung über eine drastische Kürzung der Ölförderung um insgesamt 9,7 Millionen Barrel pro Tag ab, um Angebot und Nachfrage auf dem Weltmarkt wieder ins Gleichgewicht zu bringen und die Preise in die Höhe zu treiben.

Dieses neue Abkommen bringt dem Land von Herrn Putin zusätzliche Einnahmen von 70-80 Millionen Dollar pro Tag. Die Saudis können ihr Königreich das auf Sand gebaut ist noch eine Weile länger auf dem gestiegenen Preis ihrer letzten machbaren Reserven halten. Trump kann ein paar Zwangsvollstreckungen abwenden und gewinnt einige Zeit, bevor die Arbeitslosigkeit in seinem Wiederwahlkampf eintritt. Einige amerikanische Eliten schützen ein paar ihrer Milliarden. Aber letztendlich gewinnt nur Russland.

Das Spiel ist nicht so, wie die in Washington arbeitenden Propagandisten behaupten. Der amerikanische Traum vom Schiefer war vorbei, bevor es begann. Einige Milliardäre erzielten einige Gewinne, aber es war nie für die Ewigkeit gedacht. Russland hat immer alle Karten in der Hand gehabt, und nun hat Putin eine weitere gewonnen Feder in seiner energiepolitischen Krone. Die Saudis spielen in dem Spiel keine Rolle. Trump geht es nur um die Wiederwahl und die Positionierung seiner Elitewähler. Russland gewinnt weiter an Einfluss in der Welt, und zwar ohne dass der Kreml sich überhaupt anstrengen muss. In gewisser Weise wird das Vermächtnis Putins auf den Tausenden von Tonnen von Zeitungsberichten über seine angeblichen Misserfolge in der Welt aufgebaut. Denken Sie einen Moment darüber nach. Wie kraftvoll ist Ihre Botschaft, wenn Lastwagen von Zeitungen Ihr Bild tragen? Bei keinem anderen Führer in der Weltgeschichte wurde so viel gegen ihn in Stellung gebracht.

Schließlich signalisiert die Nachricht, dass der französische Präsident Emmanuel Macron während der Coronavirus-Pandemie einen weltweiten Waffenstillstand mit Putin organisieren will. Trump und sein Amerika, das er wieder groß machen will, hat dem Rest der Welt den Rücken gekehrt. Sogar einige der Vereinigten Staaten fühlen sich jetzt im Stich gelassen und von einer Regierung unter Druck gesetzt, die eher nach einer Diktatur als nach einer demokratischen Exekutive klingt. Gleichzeitig bietet der Kreml Washington täglich Olivenzweige an und erzählt von einem Russland, das in der kommenden Krise unbedingt ein Teamplayer sein will.

Nun sagen Sie es mir. Was hat ein Schritt von Putin einen russischen Staatsbürger je gekostet? Wer gewinnt schließlich für Russland? Vielleicht ist die Antwort inzwischen nicht für jeden auf der Erde offensichtlich.