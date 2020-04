Die digitale Revolution nimmt uns die Freiheit

Paul Craig Roberts

Viele Befürchtung dass das Coronavirus als Lüge eingesetzt wird, so wie es schon 9/11 und der “Krieg gegen den Terror”sind, um die Dystopie des Weltweiten Polizeistaates weiter auszudehnen. Aber wir waren durch die digitale Revolution zu einer kontrollierten Existenz verdammt und das unabhängig von 9/11 und Covid-19.

Die digitale Revolution bietet der Regierung und den Unternehmen unbegrenzte und unverantwortliche Möglichkeiten, die Bevölkerung auszuspionieren und zu kontrollieren. Jedes Wort, jede Tat und jede Bewegung von Menschen kann zurückverfolgt und ein Dossier mit “Sozialkredit” für sie erstellt werden. China hat bereits ein solches Kontrollsystem eingerichtet. Diejenigen, deren Profile außerhalb akzeptabler Parameter liegen, sind nicht in der Lage, in der normalen Gesellschaft zu funktionieren, da ihnen die Pässe, Führerscheine, Beschäftigung und Aktivitäten, die denjenigen mit akzeptablen Sozialkrediten vorbehalten sind, verwehrt werden.

Inzwischen ist eine Technologie verfügbar, die es erlaubt, Videos von Menschen zu erstellen, die Worte sprechen, die sie nie gesprochen haben. Diese können dazu verwendet werden, Menschen in sozialen Medien zu ruinieren und sie in Prozessen dann zu verurteilen. Trotz endloser “Datenschutzhinweise” gibt es keine Privatsphäre mehr, und die Menschen haben keine Kontrolle über ihre Person.

Sogar die unausgesprochenen Gedanken einer Person werden durch Gedanken-lese-Technologien angegriffen. Sobald das heutige Geld auf digitales Geld reduziert wurde, kann der Zugang einer Person zu ihren Geldern jederzeit gesperrt werden. Für diejenigen, die das System verlassen oder in Frage stellen, hört die finanzielle Unabhängigkeit auf zu existieren.

Das Ergebnis der digitalen Revolution ist was völlig anderes als der naive Glaube, dass das Internet eine kommunikative Freiheit eröffnet hat und die Freiheit gewährleisten würde. Als was für ein Witz hat sich dieser Glaube erwiesen. Die Tech- und Social-Media-Firmen selbst betreiben eine Zensur mit der Erklärungen, “Verschwörungstheorien” die sich von offiziellen oder zulässigen Erklärungen unterscheiden oder Wörter verwenden, die von privilegierten Gruppen als “beleidigend” empfunden werden. Die Wahrheit selbst ist zu einer “Verschwörungstheorie” geworden. Tatsächliche Geschichte ist für die Identitätspolitik inakzeptabel und wird durch falsche Geschichte ersetzt, wie zum Beispiel das 1619-Projekt der New York Times.

Es ist sicherlich wahr, dass Indoktrination Teil der Enkulturation ist, und jedes Zeitalter hat um die Wahrheit kämpfen müssen. Es hat immer Interessen gegeben, deren Agenden durch Falschheit bedient wurden. Aber für die Entschlossenen war es möglich, die Unwahrheiten in Frage zu stellen und aufzudecken. Diese Möglichkeit wird nun durch die digitale Revolution ausgemerzt.

Die Technologie ist der in George Orwells Dystopie von 1984 dargestellten bereits weit voraus. Wir warten darauf, dass die Interessen der Elite in einer Führungsagenda zusammenfließen. Alle Werkzeuge, die Big Brother braucht, warten auf seine Ankunft.

Die jungen Menschen, die in die digitale Revolution hineingeboren wurden, kennen keinen Unterschied. Sie sind so angetan von ihren elektronischen Gadgets und unverzichtbaren Apps und so zufrieden mit ihrer Selbstisolierung in der virtuellen Realität, dass Freiheit die Fähigkeit bedeutet, Knöpfe zu drücken, um Bilder und Unterhaltung abzurufen. Die Freiheit wird ihnen nicht genommen werden müssen. Sie hat sie bereits verlassen. Tatsächlich haben sie die Freiheit und ihre Anforderungen nie gekannt.

Die gut belohnten Tech-Industrien, die die Instrumente der Unterdrückung geschaffen haben, sind stolz auf ihren Beitrag zur Schaffung einer Polizeistaats-Dystopie. Diese angeberischen Narren sind die Dienstmägde des Polizeistaates.

Vor Jahren las ich eine Science-Fiction-Kurzgeschichte über einen Vater und eine Mutter, die sich um ihren Sohn sorgten, als sich die Zeit der Prüfungen näherte. Sie gehörten zu einem Volk, das sich von einer versklavenden Technologie erholt hatte. Um eine Wiederholung der Versklavung zu verhindern, wurden Tests an den heranwachsenden Jungen durchgeführt, um diejenigen, deren Intelligenz und Begabung die technologische Tyrannei zurückbringen könnten, zur Ausrottung auszusondern. In ihrer Gesellschaft waren nicht alle Formen menschlicher Kreativität zulässig. Eine Gesellschaft, die so voller Hybris war, dass sie Gott spielte, war inakzeptabel.