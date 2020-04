Richtige Lebensmittelkombination verringert Alzheimerrisiko

gesundheitmomius-fotolia.com

Will man sein Alzheimerrisiko reduzieren, kommt es nicht nur darauf an, was man isst, sondern auch, wie man einzelne Lebensmittelgruppen miteinander kombiniert – so eine Studie vom April 2020.

Die richtige Ernährung senkt Risiko für Alzheimer

Auch das Gehirn profitiert von einer gesunden Ernährung, so weiss man längst. Doch was ist eine gesunde Ernährung? Und worauf kommt es an, wenn man das persönliche…..