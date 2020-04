In eigener Sachen. Liebe Leser, Freunde und Förderer

Vorerst vielen lieben Dank an die diejenigen die uns diese Woche doch einige interessante Artikel gesendet haben.

Es hilft übrigens nichts wenn ihr in den Mail schreibt “ob wir den Mut oder die Eier haben” diesen Artikel zu veröffentlichen. Wirkt sich eher negativ aus.

Oder auch die Bitte um eine Begründung wenn wir einen Artikel nicht veröffentlichen. Wir haben keine Zeit für eine Korrespondenz.

Wir bekommen immer noch viele Mails mit Videos oder Artikel die wir bereits veröffentlicht haben. Bitte schaut vorher auf unsere Webseite ob der Artikel oder das Video nicht schon vorhanden sind. Ihr erspart uns damit viel Zeit.

Leider ist es nicht Möglich alles zu veröffentlichen.

Wir haben einen zweiten Telegram-Kanal in dem ihr die Möglichkeit habt selber Infos zu Posten oder euch mit gleichgesinnten zu Unterhalten.

Gruppe: https://t.me/uncutnewsschweiz



Nur News und Infos: https://t.me/uncut_news

Wir haben diese Woche eine großzügige Spende von SFr. 1000.- erhalten. Lieben Dank an den Spender. Natürlich auch ein fettes Dankeschön an alle anderen Spender. Wir werden den Betrag verwenden um in den nächsten Tagen einige interessante Artikel aus dem englischen professionell übersetzten lassen.

Wie jede Woche unser Aufruf. Haltet uns am Leben….

Unsere Arbeit ist sehr zeitintensiv. Das suchen und finden von vertrauenswürdigen Informationen und News verlangt nicht nur Zeit, sonder auch ein grundsätzliches Wissen über das Weltgeschehen und die Hintergründe. Die Übersetzungen von Englischen Artikeln sind per Deepl.com zwar schnell umgesetzt, müssen aber dennoch korrigiert und verbessert werden. Sind zwar nicht immer perfekt, aber verständlich. Zusätzlich lassen wir wichtige Artikel aus dem englischen von einem Fachmann ins deutsche übersetzten, was leider nicht umsonst ist. Durchschnittlich ist für den Betrieb dieser Webseite ein Zeitaufwand (Personenstunden) von knapp sieben Stunden täglich erforderlich.



Die meisten großen Medienkonzerne werden gesteuert und beeinflusst von Interessengruppen und können so mit nicht mehr frei und unabhängig berichten. Sie pflegen gute Kontakte zur Politik und Wirtschaft und operieren dementsprechend.



Wir werden nicht von Vereinen, Verbänden, Parteien oder sonstige Lobbygruppen unterstützt . Alle Artikel sind kostenlos und du musst dich nicht dafür registrieren. Wir schalten keine Werbung, auch wirst du bei uns nicht von lästigen Pop-ups belästigt oder genötigt den Adblocker zu deaktivieren, daher sind wir auf deine Hilfe angewiesen.

Momentan wird unsere News-Seite von Google und den anderen Konzernen klar zensiert und teilweise als Fake-News Seite an oberster Stelle beworben. Diese Maßnahmen wurden von den Internetgiganten ja schon angekündigt und haben nun auch unsere Seite erreicht. Daher sichert euch unsere Webseite in dem das ihr sie zu den Favoriten im Browser hinzufügt und verlink/bewirbt unsere Seite. Bitte weiter sagen….;)

Tip: Suchmaschine die nicht deine Daten speichert und dich verfolgt und auch die freien Medien bei der Suche auflistet duckduckgo.com.



Liebe Grüße Don R. Wetter und sein Team

Erhaltende Spenden März. SFr. 1029.-

Erhaltende Spenden: 1. April bis 4. April SFr. 259. –



Erhaltende Spenden: 5. April bis 10. April SFr. 152. – (Total April: 411.-)



Erhaltende Spenden: 11. April bis 17. April SFr. 401. – (Total April: 812.-)

Erhaltende Spenden: 18. April bis 24. April SFr. 1148.- – (Total April: 1960.-)

VIELEN ❤LICHEN UND LIEBEN DANK❤

an alle die uns unterstützen und unsere Arbeit honorieren.

(Monatlicher Bedarf zur Deckung der Mindestkosten SFr. 1200.- )

☛ ☛ Spenden per Überweisung ☚ ☚

Empfänger: Uncut-news Winterthur – Schweiz

Zweck: Spende

IBAN: CH15 0070 0110 0022 5753 1

BIC (SWIFT-Adresse) ZKBKCHZZ80A

oder per PayPal. Klick PayPal-Banner rechts in der Leiste

Warum wir im Zeitalter der Angst leben

Rolling Stone Magazin 2016: Why We’re Living in the Age of Fear -Auszug: “Vor allem Angst versetzt Menschen in einen Alarmzustand, der sie wütend und missionarisch macht, wenn es darum geht, was sie glauben. Es ist wie eine Krankheit, die Millionen von Menschen im ganzen Land infiziert. (…) Für die Massenmedien, Versicherungsgesellschaften, Big Pharma, Interessengruppen, Anwälte, Politiker und viele andere ist diese Angst Milliarden wert. Und zum Glück für sie ist diese Angst auch sehr leicht zu manipulieren. (…) Wenn man sich die Zellebene des präfrontalen Kortex und des Hippocampus – die denkenden und Gedächtnis bildenden Teile des Gehirns – dann anschaut, wenn jemand unter ständiger Angst lebt, kann man tatsächlich sehen, wie sie abschalten. Sie schrumpfen. Die entscheidende Kombination von Unsicherheit und der Wahrnehmung einer wachsenden Bedrohung hat historisch zu einem verstärkten Wunsch nach Autoritarismus geführt.”



Angst und Macht Prof. Dr. Rainer Mausfeld… Video hier……



…und er sollte recht behalten…..