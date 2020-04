Das Spiel ist vorbei. Das schwedisch-belarussische Modell hat gewonnen. Herdenimmunität ist der richtige Weg. Studien und Zufallstests zeigen, dass 600.000 oder ein Drittel der Bevölkerung des Bezirks Stockholm die Infektion mit Covid-19 erlitten haben. Sie hatten keine Symptome oder so wenig, dass sie es nicht einmal wussten. Etwa 1.500 starben, die Sterblichkeit lag bei 0,25%. Die saisonale Grippe ist dabei immer noch führend. Der Anteil der Infizierten liegt bei 0,25%, die Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung bei 0,015%, womit die saisonale Grippe haushoch gewinnen würde. Wenn Putin heute davon erfährt, befiehlt er dem Bürgermeister Sobjanin, seinen Cybergulag abzureißen, so viel Spaß er auch am Experimentieren mit der Hype-Technologie und dem Leben der Menschen haben mag.

Die Gesundheitsbehörde stellte heute eine neue Studie vor, die schätzt, dass am 1. Mai dieses Jahres ein Drittel aller Menschen im Bezirk Stockholm mit sars-cov-2 infiziert sein wird. Es werden etwa 600.000 Menschensein.

Viele unbestätigte Fälle

Bei der Studie handelt es sich um eine mathematische Modellierung der Ausbreitung des Virus im Bezirk Stockholm. Sie basiert zum Teil auf der so genannten Stockholmer Studie, die vor einigen Wochen durchgeführt wurde, als 700 Stockholmer nach dem Zufallsprinzip getestet wurden, und zusätzlich auf den neuen infizierten Fällen, die täglich gemeldet werden.

– Überraschend ist, dass es so viele Fälle gibt, 99 Prozent aller Fälle, die völlig unbestätigt sind, sagt Lisa Brouwers, Leiterin der Analyse bei der Gesundheitsbehörde.

Unbekannte Zahl der Infizierten in anderen Teilen von Schweden

Die Studie der Gesundheitsbehörde kommt zu den gleichen Ergebnissen wie die Berechnungen des Mathematikers Tom Britton. An diesem Wochenende stellte er eine Studie vor, aus der ebenfalls hervorgeht, dass 30 Prozent der Bevölkerung in Stockholm Covid-19 gehabt hat.

Es gibt allerdings noch keine Berechnung wie es im übrigen Schweden aussieht, aber der hohe Anteil der Infizierten in Stockholm unterscheidet sich vom Rest der Welt.

“Vorläufige Daten deuten darauf hin, dass sich nur ein kleiner Teil der Weltbevölkerung infiziert hat, nicht mehr als zwei bis drei Prozent”, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus gestern Montag auf einer Pressekonferenz.

Nach Frankreich einreisen

Gestern stellte das französische Institut Pasteur auch eine Studie vor, die errechnet, dass sechs Prozent der Franzosen bis zum 11. Mai dieses Jahres infiziert seien.



Die niedrigen Zahlen überraschen den Infektionsschutzexperten Johan Giesecke nicht.

– In den meisten Ländern hat es einen Lockdown gegeben, sie haben sich in ihren Ländern nicht so verbreitet wie in Schweden. Wir aber haben eine Verbreitung der Infektion in der Bevölkerung gehabt, sagt er.

Nicht erfasst

Aber es kann auch dunkle Zahlen in den internationalen Berechnungen geben.

– Die international präsentierten Daten können auf unterschiedliche Weise gemessen worden sein, entweder haben Sie nur Antikörper gemessen oder Sie haben nur die in Krankenhäusern betreuten Personen gezählt. Wir haben versucht, die gesamte Verbreitung zu schätzen, sagt Anders Wallensten, stellvertretender staatlicher Epidemiologe bei der Gesundheitsbehörde.

