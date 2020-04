Will Trump einen Krieg um abzulenken?

Donald Trumpstein hat am Mittwoch der US-Marine befohlen, iranische “Kanonenboote abzuschiessen und zu zerstören“, sollten sie amerikanische Schiffe auf See belästigen. Seine Erklärung erfolgt nach einer angeblichen Konfrontation im Persischen Golf. Er zwitscherte am Mittwochmorgen: “Ich habe die US-Marine angewiesen, alle iranischen Kanonenboote abzuschiessen und zu zerstören, sollten sie unsere Schiffe auf See belästigen“.

Hab gar nicht gewusst, die Iraner verfügen über fliegende Schiffe, denn nur was in der Luft ist kann man “abschiessen”.

So wie 1988 als der Raketenkreuzer USS Vincennes der US Navy einen….