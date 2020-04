Wann ist Forschung zu gefährlich für die Öffentlichkeit?

Wissenschaftliche Forschung kann unabsehbar fatale Folgen für ganze Gesellschaften haben – gerade im Bereich der KI. Der Umgang mit solchen Ergebnissen ist nicht geregelt: Höchste Zeit, das zu ändern.

(Bild: Martin Wolf/Golem.de)

Was vor einigen Jahren noch als Science-Fiction abgetan werden konnte, macht die KI-Forschung heute wahr. KI-gestützte Programme schließen aus Profilbildern von Personen auf deren sexuelle Orientierung, erstellen täuschend echte Deep Fakes, verwandeln Text in gesprochene Sprache realer Personen, stellen psychologische Profile basierend auf wenigen Datenspuren zusammen, beeinflussen das Verhalten ganzer Wählerschichten, finden automatisiert Schwachstellen in Software, sagen den Todeszeitpunkt von Patienten voraus und vieles mehr. Das Gefahrenpotenzial solcher Anwendungen ist offensichtlich. Hier mehr……