I Pet Goat – Nachtrag

Immer wieder werde ich gefragt, ob der Corona-Ausbruch 2019 in China mit “I Pet Goat”, mit der Sonne im Skorpion im November 2019, in Zusammenhang steht oder angekündigt wurde? Hier die Antwort: Als die Sonne am 27.Nov 2019 mitten im Skorpion stand, stand um 12 Uhr Mittags, also zum Höchststand der Sonne, auch das wenig bekannte Sternbild “Corona Borealis” senkrecht am Himmel und ebenfalls im Höchtsstand.

Damit nicht genug. Dazwischen befindet sich der Schlangenträger, der, laut Mythologie, und hier genau hinhören, der Sohn der Göttin Koronis ist!

Fassen wir den 27.11.2019 zusammen: Sonne steht im Skorpion. Darüber der Schlangenträger, der als Sohn der Göttin KORONIS gilt, mit Blick auf das Sternbild “CORONA BOREALIS”. Dann brach Corona aus! Ein Beweis? Nein. Aber weitere subliminale Hinweise…

Stay tuned! PS: Wer nur Bahnhof versteht, es geht um folgendes Video aus dem Jahre 2019: