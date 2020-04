10 Gigantische Prähistorische Katzen!

Potenziell gefährliche Großkatzen faszinieren und beeindrucken die Menschen schon seit jeher. Bevor Homo sapiens als ausgesprochen effektiver und einfallsreicher Jäger sowie vermeintliche „Krone der Schöpfung“ die Spitze der Nahrungskette erklomm, waren sie die fast überall auf der Welt sowie bei nahezu allen anderen Arten gefürchtetsten Räuber. Bis heute umgibt Gepard, Jaguar, Löwe, Tiger und Co. eine angsteinflößende, geheimnisvolle und leicht unheimliche Atmosphäre. Dabei wird ihr tatsächliches Vorkommen auf der Erde besonders in den letzten Jahrzehnten und damit auch ihr Bedrohungsfaktor für uns immer kleiner. Die Gefahr, von einer der aktuell noch lebenden Großkatzenarten angegriffen oder gar getötet zu werden, tendiert auch in deren einschlägig bekannten Lebensräumen so gut wie gegen null. Wie vergleichsweise klein bis zwergenhaft die wenigen zurzeit noch rund um den Globus lebenden Großkatzen sind, wird vor allem dann klar, wenn man sich zehn ihrer bekanntesten und imposantesten prähistorischen Vorgänger etwas genauer ansieht.

Ähnliche Beiträge