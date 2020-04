Helfen Steuersenkungen der Wirtschaft gegen die Coronakrise?

Die Coronakrise wird die Wirtschaft schwer treffen, das ist unbestreitbar. Nun werden Steuersenkungen für Unternehmen ins Spiel gebracht, um betroffenen Branchen zu helfen. Was ist davon zu halten und würde das tatsächlich helfen?

Praktisch alle Branchen und Unternehmen werden unter der Coronakrise leiden, viele werden pleite gehen. Das bedeutet, dass auch eine erhöhte Arbeitslosigkeit droht. Das gilt es natürlich möglichst zu verhindern. Nur wie?

Einerseits hat die Bundesregierung – so wie fast alle Regierungen der Welt – bereits massive Hilfsprogramme angekündigt, mit denen man in Not geratenen Firmen helfen will. Ich will hier nicht auf die Ausgestaltung dieser Programme und ihre…..