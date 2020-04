Im vergangenen März hat Deutschland fast 17 Tonnen Gold aus der Schweiz importiert. 43 Tonnen wurden in die USA verschifft – die Not an der New Yorker Terminbörse war groß. Und die große Bedeutung der Eidgenossen als Drehkreuz auf dem internationalem Goldmarkt wird eindrucksvoll bestätigt.

Goldmarkt in Bewegung

Die Schweizer Außenhandelszahlen geben eindrucksvoll Aufschluss darüber, wie der physische Goldmarkt im vergangenen Monat hyperventilierte. Laut Eidgenössischer…..