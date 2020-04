virus-Scientist-Public-Domain

Die spanische Zeitung Público schreibt heute, am 20. April, über diese Ereignisse.

Die durch die Experimente gebildete Bakterienwolke schwebte über der Bucht von San Francisco, erinnert sich die Veröffentlichung. Der Standort der Operation wurde aufgrund der Nähe zum Meer, der hohen Bevölkerungsdichte der Stadt San Francisco (800.000 Einwohner) und der Anwesenheit von Wolkenkratzern ausgewählt. Und auch, weil die große Bewölkung in diesem Gebiet dazu beitrug, die Masse der pathogenen Substanzen zu verbergen, und dazu beitrug, dass sie sich in nahe gelegenen Städten ausbreitete.

Der Zweck der Übungen, wie in den Dokumenten angegeben, bestand darin, die Wirkung dieser biologischen Waffen nicht auf die menschliche Gesundheit zu untersuchen, sondern auf Windströmungen, die tödliche Bakterien trugen. Der Dunst, der Bakterien über weite Entfernungen transportieren würde. Zu dem Zeitpunkt, zu dem die Bakterien andere Bereiche erreichen, und zu der Anzahl der Bakterien, die zur Infektion benötigt werden. Die Aufgabe bestand auch darin, die Verwundbarkeit einer Großstadt durch den Einsatz biologischer Waffen, ihre Auswirkungen auf die Umwelt und Möglichkeiten des Umgangs damit zu untersuchen.

Das Bakterium Serratia Marcescens wurde aus zwei Gründen ausgewählt.

«Erstens ist es nicht so tödlich wie Anthrax (Bacillus Anthracis), genau wie Saddam Hussein (der irakische Präsident wurde 2003 von US-Truppen gefangen genommen und am 30. Dezember 2006 vom irakischen Obersten Gerichtshof hingerichtet — EADaily) in US-Umschlägen (dies war einer der Vorwände für die US-Invasion im Irak) «, heißt es in der Veröffentlichung. «Der FBI-Agent Bruce Ivins tat dies 18 Jahre lang, arbeitete am Militärinstitut für die Untersuchung von Infektionskrankheiten und entwickelte einen Impfstoff gegen dieses Bakterium. Er infizierte 22 seiner Landsleute, von denen fünf starben».