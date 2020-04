Coronavirus: Warum wir gegenüber dem Wohlwollen von Milliardären skeptisch sein sollten

Die Coronavirus-Pandemie hat bei einigen der wohlhabendsten Menschen des Planeten einen Anstieg der philanthropischen Spenden bewirkt. Bill und Melinda Gates, die sich seit langem für die globale Gesundheit einsetzen, haben Mittel für die Erforschung der Krankheit und die Herstellung eines Impfstoffs bereitgestellt, sobald ein solcher verfügbar ist.

EPA.FRANCK ROBICHON

Jack Dorsey, Mitbegründer von Twitter, hat 1 Milliarde US-Dollar für die “globale COVID-19-Hilfe” zugesagt. Dann gibt es noch Jack Ma, Li Ka-Shing, George Soros, Giorgio Armani und Jeff Bezos – weitere Beispiele für Milliardäre, die erstaunliche Summen bereitstellen, um das durch diese globale Krise verursachte Leid zu lindern. Es ist nicht überraschend, dass sie weit verbreitetes Lob und Beifall erhalten haben.

Es ist in der Tat wohlverdient. Aber die Situation veranschaulicht auch ein tiefes Ungleichgewicht in der Gesellschaft.

Herr und Diener

Überlegen Sie einen Moment lang, ob Sie damit einverstanden wären, ein Sklave zu sein. Nehmen wir an, ein freundlicher Wohltäter bietet Ihnen einen besseren Lebensstandard an als den der Sie gegenwärtig genießen oder realistischerweise anstreben können, und verspricht Ihnen glaubwürdig, Sie sehr gut zu behandeln. Die einzige Bedingung ist, dass Sie in seinen besitzen übergehen würden.

Nehmen sie das Angebot an? Ich habe den Verdacht, dass die meisten Menschen das nicht tun würden.

Sklaverei ist unbestreitbar falsch und es ist wichtig die Gründe dafür zu verstehen. Die Darstellungen, die wir in der Populärkultur sehen, heben oft die Grausamkeit und Ausbeutung hervor. Diese sind schrecklich, aber sie sind nicht der Kern dessen, was daran falsch ist, eine andere Person zu besitzen.

Wenn sie es wären, dann hätten wir kein Problem mit der Idee eines freundlichen Wohltäters. Das eigentliche Problem der Sklaverei liegt in ihrer Struktur…….