Das letzte Gefecht

Die amerikanische Zentralbank FED hat am 15. März 2020 ein Corona-Hilfspaket in Höhe von insgesamt 700 Milliarden US-Dollar angekündigt. Sie teilt vielversprechend mit, „ihre gesamte Palette an Instrumenten einzusetzen, um den Kreditfluss an Haushalte und Unternehmen zu unterstützen“. So wie das Hilfsprogramm gestrickt ist, werden allerdings nur die Privatbanken davon profitieren. Tatsächlich hat die FED die massiven Liquiditätsprobleme, die im US-Bankensektor bereits im September 2019 aufgetreten sind, nun unter dem Deckmantel „Corona-Hilfe“ elegant auf Kosten des Steuerzahlers gelöst.