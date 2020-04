GLOBALE DIKTATUR IS IN PROCESS … AB JETZT, wird jeder verfolgt !!!

Facebook wird Leute warnen, die kritische Coronavirus-Beiträge mögen, oder darauf reagieren !!!

Die Tech Giganten ziehen hier alle gemeinsam an einem Strang, es ist wie Gates bereits erklärt hat, Er muss nicht die ganze Welt von seiner Ideologie überzeugen, es reicht wenn Er die (nach seinen Aussagen) 69 elitären Grossfamilien hinter sich hat …

Android und IOS werden Dich und Deine kompletten Kontakte in Zukunft verfolgen und Facebook meldet alle, die sich kritische Beiträge anschauen …was ein System, das muss sich jeder Einzelne mal bewusst werden, womit Wir es hier eigentlich zu tun haben.

Facebook wird Benutzer warnen, wenn Sie Covid-19-“Fehlinformationen”, die das Unternehmen inzwischen fleißig entfernt, mochten, reagierten oder kommentierten.

Das Feature werden in der laufenden Wochen eingeführt.

Damit wollen Sie Euch von Seiten wie dieser hier zum Beispiel entfernen, wo man Alternative Infos zur aktuellen Lage bekommen kann, jetzt versuchen Sie mit ANGST und DRUCK Euch Informationen vorzuenthalten, später wird man dann noch sanktioniert, allein nur, weil man sich alternative Informationen angeschaut hat, so weit sind Wir jetzt bereits schon.

Das Facebook Unternehmen gab an, Hunderttausende von Covid-19-Fehlinformationen entfernt zu haben, die zu körperlichen Schäden führen könnten.

Facebook gab am Donnerstag bekannt, dass es Benutzer warnen wird, wenn Sie schädliche Covid-19-Beiträge gemocht, reagiert oder kommentiert haben, die das Unternehmen als Fehlinformationen befunden und entfernt hat.

Das Feature wird in den kommenden Wochen eingeführt, sagte Facebook in einem Blog-Beitrag.

“Diese Nachrichten werden Menschen mit COVID-19-Mythen verbinden, die von der Weltgesundheitsorganisation entlarvt wurden, einschließlich solcher, die Wir von Unserer Plattform entfernt haben, um unmittelbar bevorstehende körperliche Schäden zu verursachen”, sagte Guy Rosen, Vice President of Integrity bei Facebook, in einem Blogbeitrag.

Facebook verdopple daher Ihre Agenten im Bereich Fake News Zensur, auch auf Instagram, Twitter und Co, dieselben Spielchen …

Die WHO, also BILL GATES und Co, bestimmen nun komplett über Unsere öffentliche Meinung.