Geheim! US-Regierung verweigert weiterhin Veröffentlichungen von Dokumenten zu 9/11

In seinem jüngsten Schritt zum Schutz seiner Beziehungen zur saudisch-wahhabitischen Monarchie blockierte der US-Deep State die Freigabe von FBI-Akten über die Anschläge vom 11. September.

Nach einem Bericht von ProPublica behauptete das US-Justizministerium bei Bundesgericht, dass die Dokumente Staatsgeheimnisse enthielten, er sagte weiter das er es sich nicht erklären könne, worum es sich bei diesen Geheimnissen handele, da dies auch geheim sei.

Diese Geltendmachung von Privilegien bezieht sich auf hochsensible und als geheim eingestufte Informationen der nationalen Sicherheit über ausländische Regierungsinformationen, nachrichtendienstliche Aktivitäten, Quellen und Methoden sowie Informationen über die Außenbeziehungen und Auslandsaktivitäten der Vereinigten Staaten, einschließlich vertraulicher Quellen

erklärte der amtierende Direktor des National Intelligence Richard Grenell in einer eidesstattlichen Erklärung vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York.

Diese Informationen müssen geschützt werden, weil bei ihrer Offenlegung erwartet wird, dass sie der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten ernsthaften und in vielen Fällen außergewöhnlich schweren Schaden zufügen

fügte Grenell laut dem Blog Florida Bulldog hinzu.

Seiner Aussage schlossen sich die Aussagen des US-Generalstaatsanwalts William Barr und anderer führender Geheimdienstmitarbeiter an.

Die außerordentlichen Anstrengungen, die sie hier unternehmen, deuten darauf hin, dass es ein tiefes, dunkles Geheimnis geben muss, das sie nach fast 20 Jahren immer noch zu verbergen versuchen

sagte Steven Pounian, ein Anwalt, der die Familien der Opfer des 11. September vertritt, gegenüber ProPublica.

Aber wen schützen sie? Es könnte ein Geheimnis der saudischen Regierung sein. Aber was könnte dieses Geheimnisse sein, die nach all dieser Zeit immer noch vor dem amerikanischen Volk geheim gehalten werden müssen?

bemerkte Pounian.

Die Freigabe dieser Geheimnisse wären ein Teil einer Klage gegen Saudi-Arabien im Jahr 2017 gewesen, die die Familien derer, die bei den Anschlägen vom 11. September und danach ums Leben kamen, angestrengt hätten.

Offiziell heißt es, dass an jenem Tag 19 Entführer der Terrorgruppe al-Qaida vier US-Flugzeuge übernommen und in drei Gebäude geflogen haben: die beiden Türme des World Trade Center in New York, )plus das Gebäude 7 in das kein Flugzeug gestürzt ist) die später einstürzten, und das Pentagon in Arlington, Virginia, von dem ein Teil brannte; das vierte Flugzeug stürzte vom Himmel über Pennsylvania, als die Passagiere versuchten, die Kontrolle darüber wiederzuerlangen.

Von diesen 19 Flugzeugentführern stammten 15 aus Saudi-Arabien. Der Drahtzieher der Operation, Osama bin Laden stammte aus einer der reichsten Familien des Landes. Im vergangenen September gestattete Barr den Familien, den geheimen Namen eines der Komplizen der Entführer zu erfahren, allerdings nur unter einem strengen Geheimhaltungsgelöbnis.

Während die Untersuchung der 9/11-Kommission zwischen 2002 und 2004 offiziell “keine Beweise dafür fand, dass die saudische Regierung als Institution oder hohe saudische Beamte die Anschläge individuell finanzierten”, stellte sie “die Wahrscheinlichkeit” fest, dass die von den Saudis gesponserten Wohltätigkeitsorganisationen dies taten. Ein Gesetz aus dem Jahr 2016, das es Amerikanern erlaubt, ausländische Regierungen wegen terroristischer Akte zu verklagen, ermöglichte es den Familien, den Prozess voranzutreiben.

Nachdem jedoch Ende 2018 ein jüngerer Widerhaken in den Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien aufgetaucht war, als der saudische Journalist und in den USA lebende Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet und zerstückelt wurde, kehrte Washington die Angelegenheit auf ähnliche Weise unter den Teppich, wobei Trump sich mit der CIA uneins war, was die Zuweisung der Schuld an dem Mord betraf.

“Die Vereinigten Staaten haben niemals, nicht ein einziges Mal diese Beziehung zu dem Hause Saud in Frage gestellt. Sagte der Autor und Historiker Thomas Lippmann im Oktober 2018 zu Sputnik, nur wenige Wochen nach Khashoggis Verschwinden.

“Tatsächlich hat die Trump-Administration diese Politik schriftlich festgehalten, die genau das Gegenteil besagt. Sie haltet fest: ‘Wir sind dort, um Geschäfte zu machen und aus Gründen der Sicherheit. Wir sind nicht dazu da, ihnen zu sagen, wie sie ihr Land führen oder ihre Gesellschaft organisieren sollen. Diese Politik wurde nie rückgängig gemacht, und das haben wir immer getan”, fügte Lippmann hinzu.

