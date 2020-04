Die Petition gegen die Bill & Melinda Gates

Stand: 294,068

Petitionstext:

„Wir fordern Untersuchungen zur „Bill & Melinda Gates Foundation“ für Behandlungsfehler und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.



„Bei der Betrachtung der Ereignisse im Zusammenhang mit der „COVID-19-Pandemie“ bleiben verschiedene Fragen offen. Am 18. Oktober 2019, nur Wochen vor der Erklärung des Ground Zero in Wuhan, China, fanden zwei große Ereignisse statt. Eines ist „Event 201“, das andere sind die „Military World Games“, die in Wuhan stattfanden. Seitdem wurde ein weltweiter Vorstoß für Impfstoffe und biometrisches Tracking eingeleitet.

An vorderster Front steht dabei Bill Gates, der öffentlich sein Interesse bekundet hat, das Bevölkerungswachstum durch Impfung um 10-15% zu senken. Gates, UNICEF & WHO wurden bereits glaubhaft beschuldigt, kenianische Kinder absichtlich durch die Verwendung eines versteckten HCG-Antigens in Tetanus-Impfstoffen sterilisiert zu haben.

Der US-Kongress und alle anderen Leitungsgremien sollen aufmerksam bleiben, bis eine gründliche und öffentliche Untersuchung abgeschlossen ist.“ Hier unterzeichnen….