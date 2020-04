BlackRock verwaltet US-Corona-Programm zum staatlichen Ankauf von Unternehmensschulden und erarbeitet für die EU die Regeln für die Bankenaufsicht

BlackRock ist die größte Schattenbank der Welt und eine sogenannte „Heuschrecke“. Der Black-Rock-Konzern ist maßgeblich an mehr als 15.000 großen Unternehmen – in Konzerngröße – beteiligt. In den USA übernimmt BlackRock jetzt im Auftrag der US-Regierung die Verteilung von Geldgeschenken an tatsächlich oder angeblich „bedürftige“ Unternehmen im Rahmen der Corona-Krise. Die Europäische Union hat BlackRock gerade damit beauftragt, Regeln für die Bankaufsicht in den Bereichen „Umwelt, Soziales und Governance“ zu erstellen.

Mit der Benennung von BlackRock hat die EU…..