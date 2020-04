whitehouse.gov – Petition fordert Untersuchung gegen Bill Gates

Wir fordern Ermittlungen gegen die “Bill & Melinda Gates Foundation” wegen medizinischen Fehlverhaltens und Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Wenn wir die Ereignisse im Zusammenhang mit der “COVID-19-Pandemie” betrachten, bleiben verschiedene Fragen unbeantwortet. Am 18. Oktober 2019, nur wenige Wochen vor der Ausrufung von Ground Zero in Wuhan, China, fanden zwei wichtige Ereignisse statt. Das eine war “Event 201”, das andere waren die “Military World Games”, die in keinem anderen Land als Wuhan stattfanden. Seitdem wurde ein weltweiter Vorstoß für Impfstoffe und biometrische Verfolgung eingeleitet.

An vorderster Front steht dabei Bill Gates, der öffentlich sein Interesse an einer “Verringerung des Bevölkerungswachstums” um 10-15% durch Impfungen bekundet hat. Gates, UNICEF & WHO sind bereits glaubwürdig beschuldigt worden, kenianische Kinder durch die Verwendung eines versteckten HCG-Antigens in Tetanus-Impfstoffen absichtlich sterilisiert zu haben.

Bis zum Abschluss einer gründlichen und öffentlichen Untersuchung haben der Kongress und alle anderen leitenden Organe ihre Pflichten vernachlässigt.