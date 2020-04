USA und die neue Geopolitik nach dem Coronavirus

pixabay.com

DIE KORONAVIRUS-PANDEMIE hat fast jeden Menschen auf dem Planeten gezwungen, sich darauf zu konzentrieren, wie er sich im Alltag zurechtfinden kann. Wenn sich der Staub endlich legt und wir aus unseren Quarantänen herauskommen, werden wir wahrscheinlich eine Welt vorfinden, deren Horizont sich radikal verändert hat. In vielerlei Hinsicht werden die Veränderungen nicht gut sein. Die Pandemie wird wahrscheinlich einige der beängstigendsten Entwicklungen verschärfen, die normalerweise mit Systemkrisen wie dem Klimawandel verbunden sind: eine schrumpfende Weltwirtschaft, der Zusammenbruch von Staaten, erzwungene Migration in den Entwicklungsländern und die Zunahme des Autoritarismus im eigenen Land.

Es muss nicht so sein. Je nachdem, wie die Welt auf die sich abzeichnenden Herausforderungen reagiert, könnten wir diesen Sturm überstehen – und dabei vielleicht sogar unsere Gesellschaften stärken.

“Wenn die Auswirkungen des Virus die Entwicklungsländer erst einmal wirklich treffen, werden wir eine ganz neue Ernte an Instabilität erleben”.

“Im Moment erleben wir diese Pandemie als eine Krise der öffentlichen Gesundheit. In einigen Wochen oder Monaten wird sie sich zu einer Wirtschaftskrise ausweiten, und bis Ende des Jahres könnten wir dies als eine Frage der nationalen Sicherheit betrachten”, sagte David Kilcullen, ein Experte für Aufstandsbekämpfung und Autor von “The Dragons and the Snakes”: Wie der Westen lernte, den Rest zu bekämpfen”.

“Wenn die Auswirkungen des Virus die Entwicklungsländer erst einmal wirklich treffen, werden wir eine ganz neue Ernte an Instabilität erleben”, warnte Kilcullen. “Das könnte die Krise sein, die das Weltsystem neu ordnet”, warnte Kilcullen. Sie ist beispiellos in ihrem Ausmaß und global in ihrer Reichweite.

Die Industrieländer, darunter auch die Vereinigten Staaten, sehen sich mit einem massiven Rückgang ihres BIP konfrontiert, das in den kommenden Monaten um 25 bis 30 Prozent schrumpfen könnte. Die schlimmsten Auswirkungen dieses wirtschaftlichen Zusammenbruchs könnten jedoch die Entwicklungsländer treffen. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen hat davor gewarnt, dass die wirtschaftlichen Kosten, die ärmeren Ländern durch Covid-19 entstehen, bis zu 220 Milliarden Dollar betragen könnten. Zusätzlich zu der großen Zahl von Menschen, die infolge unzureichender medizinischer Versorgung und sanitärer Einrichtungen sterben könnten, könnten sich die finanziellen Auswirkungen des Virus ohne ausreichende Hilfe von außen als eine unmögliche Belastung für Länder erweisen, in denen die soziale Stabilität bereits prekär war.

Es gibt noch vieles, was wir nicht darüber wissen, wie sich Covid-19 im globalen Süden ausbreiten wird. Aber wenn bevölkerungsreiche Staaten in Afrika, Asien und Lateinamerika unter ernsthaften Stress geraten und zu scheitern beginnen, werden wir Unruhen und Migrationsbewegungen erleben, die in den letzten zehn Jahren während der Auswirkungen des Arabischen Frühlings in den Schatten gestellt wurden. Hier weiter…….