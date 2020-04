Wieso sollten Millionen durch die Corona-Krise in den Ruin Gezwungene nun auch noch zu Neuverschuldungen verdonnert werden, während diverse Großkonzerne Billionen-Gewinne aus ein und derselben Krise generieren? Wie unmoralisch wäre das denn? Volksentscheid: Zuerst werden all diese Billionengewinne an die Ruinierten verteilt – geschenkt! Danach wird die Großverdienerei an den Geschädigten abgeschafft!

