Edelmetalle sind in letzter Zeit knapp geworden. Teilweise waren Gold und Silber physisch ausverkauft. Es wurden hohe Aufschläge gezahlt. Was sind die Ursachen, koppelt sich der physische Markt von der Börse ab? Welche Alternativen gibt es wenn man jetzt noch am Gold und Silber kaufen will. Michael Mross im Gespräch mit Waldemar Meyer von der Bar9 GmbH.

