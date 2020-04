Bill Gates: Monsanto und Eugenik

Bill Gates at the J.P. Morgan Healthcare Conference. Photo by: J.P. Morgan Twitter

Nachdem aufgedeckt wurde, dass die Bill & Melinda Gates Foundation, die philanthropische Idee des Microsoft-Gründers Bill Gates, im Jahr 2010 für mehr als 500.000 Monsanto-Aktien im Wert von mehr als 23 Millionen Dollar gekauft hatte, wurde überdeutlich klar, dass diese so genannte Wohltätigkeitsorganisation etwas anderes vorhat, als Krankheiten auszurotten und die Armen der Welt zu ernähren (guardian.co.uk).

Es stellte sich heraus, dass das Vermächtnis der Familie Gates seit langem darin besteht, dass sie versucht hat, die Systeme der Welt zu beherrschen und zu kontrollieren, auch in den Bereichen Technologie, Medizin und jetzt auch Landwirtschaft.

Die Gates Foundation, auch bekannt als der steuerbefreite Gates Family Trust, ist derzeit dabei, im Namen der Humanen Hilfe Milliarden von Dollar auszugeben, um ein globales Nahrungsmittelmonopol zu errichten, das von gentechnisch veränderten (GV) Nutzpflanzen und Saatgut beherrscht wird.

Und ausgehend von der Geschichte der Familie Gates, die in das Weltgeschehen involviert ist, scheint es, dass eines ihrer Hauptziele neben der bloßen Etablierung der Kontrolle der Konzerne über die Welternährung darin besteht, die Weltbevölkerung in diesem Prozess um einen bedeutenden Betrag zu reduzieren.

William H. Gates Sr., ehemaliger Leiter der Eugenik-Gruppe Geplante Elternschaft

Bill Gates’ Vater, William H. Gates sen., ist seit langem in der Eugenik-Gruppe Planned Parenthood engagiert, einer aus der American Eugenics Society hervorgegangenen Organisation mit neuem Namen.

In einem Interview mit Bill Moyers von der PBS im Jahr 2003 gab Bill Gates zu, dass sein Vater früher Leiter der Organisation Planned Parenthood war, die auf dem Konzept beruhte, dass die meisten Menschen nur “menschliches Unkraut” seien, das gekeult werden müsse. Hier weiter……