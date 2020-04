Bernie Sanders, der ultimative Fake-Sozialist, zeigt jetzt sein wahres Gesicht

RT hat gerade einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel: „Sanders schließt sich dem Livestream von Biden an, um ein volles ENDORSEMENT zu geben”, der wie folgt beginnt:

Vermont-Senator Bernie Sanders trat überraschend im Livestream des ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden auf, um dem Rivalen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur eine enthusiastische Unterstützung gegen Präsident Donald Trump zu geben.

Sanders prangerte Trump als einen “Rassisten, Sexisten und Homophoben” an, der “ständig lügt”, und kündigte an, dass er nun Bidens Präsidentschaftskandidatur unterstütze. Der selbsternannte demokratische Sozialist hatte letzte Woche seinen Wahlkampf audgesetzt und gesagt, er werde an der Abstimmung teilnehmen, um die Parteipolitik auf dem Parteitag zu beeinflussen – aber anscheinend änderte er am Montag seine Meinung.

“Ich bitte alle Amerikaner – ich bitte jeden Demokraten, ich bitte jeden Unabhängigen, ich bitte viele Republikaner – sich diesem Wahlkampf anzuschließen, um Ihre Kandidatur zu unterstützen, die ich unterstütze”, sagte Sanders.

