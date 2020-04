USA: Atemberaubenden Wendung der Ereignisse! Jetzt wird mit den richtigen Daten gearbeitet

In einer atemberaubenden Wendung der Ereignisse erklärte Generalchirurg Jerome Adams in einem Interview im Live-XM-Radio, dass die Coronavirus Task Force das prädiktive Ansteckungsmodell von Bill Gates / CDC / WHO abgeladen hat und nun mit den realen Daten arbeitet .

Er erklärte auf dem Breitbart News Daily- dem Moderator Alex Marlow, dass angesichts der neuen Daten die Geschäfte bereits im Mai wiedereröffnet werden, andere im Juni.

Dies steht im Widerspruch zu der uneingeschränkten Panikmache von Dr. Fauci und Bill Gates. Diese machen zurzeit eine Medienpropaganda und drohen der Öffentlichkeit, dass Unternehmen sechs Monate bis ein Jahr lang oder bis zum Kauf der patentierte Big-Pharma-Impfung die Regierungen geschlossen bleiben müssen.

Laut Dr. Adams:

Was die Amerikaner jetzt wissen müssen, ist, dass wir tatsächlich Daten haben, und diese verfolgen.

Vor dieser Kehrtwende, die offenbar in Absprache mit den Ergebnissen von Dr. Adams von der Trump-Administration angeordnet worden war, arbeitete die Task Force mit „Vorhersagemodellen“, von der von Bill Gates dominierten WHO und CDC. Dr. Faustis Kontrolle über die CDC wurde in der Vergangenheit wegen ihres gewinnorientierten Motivs bei der Behandlung einer Reihe von Krankheiten von HIV bis H1NI kritisiert.

In diesen aufgeblasenen, auf Angst basierenden Modellen wurde Weltweit der Tod von Millionen Menschen und Hunderttausenden Amerikanern angepriesen. Diese wurden als Grundlage für das verwendet, was viele Experten als “ grob unverhältnismäßige Reaktion “ bezeichnet haben.

Zuvor arbeitete die Task Force mit Vorhersagemodellen, die häufig kritisiert wurden, weil sie dazu neigten, die möglichen Auswirkungen des Virus auf die USA zu übertreiben. Modelle, die den Tod von Millionen und Hunderttausenden in Amerika vorhersagen, scheinen übertrieben zu sein, da die Echtzeitdaten zeigen, dass die Zahl der Todesfälle viel niedriger ist.

Adams sagte, dass die Modelle normalerweise Daten aus verschiedenen Kulturen und Orten auf der ganzen Welt nahmen, aber sie konnten genauer verfolgen, was in den Vereinigten Staaten passieren könnte, basierend auf realen Daten, die in Orten wie Kalifornien und New York gesammelt wurden.

Wir verfolgen diese Daten jeden Tag und geben sie an die Communitys weiter, damit diese fundierte und intelligente Entscheidungen darüber treffen können, wann und wo sie wieder geöffnet werden sollen, sagte er.

Ein wichtiger Indikator für die Wiedereröffnung von Gemeinschaften waren laut Adams tatsächliche Testdaten, kein Vorhersagemodell.

Ich bin zuversichtlich, dass einige Orte im Mai und Juni wiedereröffnet werden. Bei andere Orte kann es länger dauern; Es wird Stück für Stück, aber datengesteuert sein “, sagte er.

Adams lobte Südkorea und Singapur, die ihre Grenzen frühzeitig schlossen, genau so wie es die Vereinigten Staaten mit Reisenden aus China getan haben. Aber er sagte, es gibt Lehren aus der ganzen Linie.

