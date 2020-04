Trotz Verurteilung zum Sexualstraftäter traf sich Bill Gates viele Male mit Jeffrey Epstein

In Jeffrey Epsteins Herrenhaus in Manhattan im Jahr 2011, von links: James E. Staley, damals leitender Angestellter von JPMorgan; der ehemalige Finanzminister Lawrence Summers; Herr Epstein; Bill Gates, Mitbegründer von Microsoft; und Boris Nikolic, der der wissenschaftliche Berater der Bill and Melinda Gates Foundation war.

Im Gegensatz zu vielen anderen begann Mr. Gates die Beziehung zu Epstein, nachdem er wegen Sexualverbrechen verurteilt worden war.

Mr. Gates, der Mitbegründer von Microsoft, dessen Vermögen von über 100 Milliarden Dollar die größte Wohltätigkeitsorganisation der Welt gestiftet hat, hat sein Bestes getan, um seine Verbindungen zu Mr. Epstein zu minimieren. “Ich hatte keine Geschäftsbeziehung oder Freundschaft mit ihm”, sagte er dem Wall Street Journal letzten Monat.

Tatsächlich traf sich Mr. Gates ab 2011 bei zahlreichen Gelegenheiten mit Mr. Epstein – darunter mindestens dreimal in Mr. Epsteins palastartigem Stadthaus in Manhattan und mindestens einmal bis spät in die Nacht, wie aus Interviews mit mehr als einem Dutzend Personen hervorgeht, die mit der Beziehung vertraut sind, sowie aus Dokumenten, die von der New York Times rezensiert wurden.

Mitarbeiter von Mr. Gates’ Stiftung statteten auch Mr. Epsteins Herrenhaus mehrere Besuche ab. Und Mr. Epstein sprach mit der Bill and Melinda Gates Foundation und JPMorgan Chase über einen vorgeschlagenen Multimilliarden-Dollar-Wohltätigkeitsfonds – eine Vereinbarung, die das Potenzial hatte, enorme Provisionen für Mr. Epstein zu generieren.

“Sein Lebensstil ist ganz anders und irgendwie faszinierend, wie es bei mir nicht funktionieren würde”, schrieb Herr Gates 2011 nach seinem ersten……