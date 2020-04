Home Office #15

In dieser Ausgabe besprechen wir den Auftritt von Bill Gates in der Tagesschau und analysieren die Bestrebungen der Politik, die aktuellen Maßnahmen zu lockern. Zu Gast haben wir Prof. Franz Hörmann, der uns davon berichtet, dass jetzt die Möglichkeit besteht, all die Zukunftstechnologien, welche seit Jahrzehnten in Schubladen großer Konzerne und Militärs liegen zur Anwendung bringen zu können.

