Statt sich auf die Friedensschaffung zu konzentrieren, versucht das Militär, die Kampfbereitschaft hochzuspielen

Jason Ditz

Angesichts einer wachsenden Zahl von Berichten, die zeigen, dass das Pentagon absolut vom Coronavirus befallen ist, gab der Vorsitzende des Generalstabs der Generalstabschefs, General Mark Milley, eine Erklärung ab, in der er warnte, dass die Bereitschaft der Vereinigten Staaten von Amerika intakt bleibt und dass keine Nation die USA testen sollte.

In einer Zeit, in der das Coronavirus alle möglichen Gelegenheiten für Zusammenarbeit und Friedensschaffung schafft, geht das US-Militär in die entgegengesetzte Richtung und knurrt wie eine verwundete Bestie in einer Zeit, in der es selbst mit dem Virus kämpft.

Offensichtlich als Reaktion auf Berichte über Tausende von Coronavirus-Fällen beim US-Militär, von denen Hunderte allein auf der USS Theodore Roosevelt aufgetreten sind, klingt Milleys Beharren auf der Bereitschaft der USA hohl, als eine verzweifelte Reaktion auf Schiffe und Stützpunkte, die wegen des Virus offensichtlich teilweise oder ganz außer Gefecht gesetzt sind.

Da die Vereinigten Staaten von Amerika ein so großes Militär haben, soll nicht gesagt werden, dass sie im Moment besonders verwundbar sind. Dennoch müssen offensive Fähigkeiten einfach aufgrund von 3.366 Infektionen des Verteidigungsministeriums entsprechend ausfallen. Die USS Theodore Roosevelt befindet sich in einem verlängerten Dock, weil fast 10% der Besatzung infiziert sind.

Dieser Realität gerecht werdend hat das Pentagon versucht, den Informationsaustausch über den Ausbruch innerhalb des Militärs einzuschränken, um zu vermeiden, dass potenzielle Feinde erfahren, welche Standorte am anfälligsten und am stärksten vom Virus betroffen sind.