Ja, es gibt Personen, die hinter den Kulissen der globalen Politik die Fäden spinnen und die NICHT im Licht der Öffentlichkeit stehen. Die “gewählten” Politiker in den meisten Ländern führen deren Anweisungen aus.

Wenn Du jetzt fragst, wieso sie das tun sollten, dann stell Dir mal die Frage, bei WEM fast alle Länder auf dem Globus bis über beide Ohren verschuldet sind! Die meisten Leute glauben, die EZB, die LZB oder die Amerikanische Federal Reserve seien staatliche Banken. Sie sind aber in privater Hand. Wären es staatliche Banken, könnten sich die Länder ihre Schulden bei ihren Banken selbst erlassen. Können sie aber nicht.

Seit Jahren wissen Experten, dass der totale Zusammenbruch DIESES weltweiten Wirtschaftssystem ABSOLUT unvermeidlich ist, weil ein System mit begrenzten Ressourcen nicht unbegrenzt wachsen kann. Nur wusste niemand so genau, wann dieser Crash eintreten würde.

Wenn jetzt der Crash ohne eine von außen gesetzte Ursache erfolgt wäre, dann hätte man endlich den als Verschwörungstheoretiker verunglimpften Experten Glauben geschenkt, die vor der verbrecherischen Finanzpolitik schon seit vielen Jahren warnen. Dann hätten die betroffenen Menschen (es werden hunderte Millionen, wenn nicht gar Milliarden sein!) die Politiker, die dafür verantwortlich sind, wahrscheinlich an der nächsten Straßenlaterne aufgeknüpft.

Also nimmt man sich einen beliebigen von vielen hundert in der Luft rumschwirrenden Erregern, dessen Symptome praktischerweise so gut wie gar nicht von den Symptomen eines gewöhnlichen Schnupfens oder einer Grippe unterscheidbar sind, erklärt diesen Erreger zur todbringen Seuche, macht überall einen Shutdown und lässt das gesamte Wirtschaftssystem gezielt zusammenbrechen.

Jetzt war nicht das Verbrechertum der Politik schuld, sondern ein böser kleiner Erreger, man kann Notstandsgesetze einführen, welche die Menschen massivst in ihrer Freiheit beschneiden, man kann das Bargeld abschaffen (und später auf jedes Guthaben beliebig hohe Negativzinsen berechnen UND Regimekritiker mit einem Mausklick enteignen) und sich später als Retter der Menschheit aufspielen, wenn die bald eintretenden Unruhen irgendwann mal wieder zur Ruhe kommen.

Schon irgendwie genial. Leider…