Gates erlangt die Weltherrschaft und die Journalisten zerstören ihren eigenen Job

Herunterfahren der Wirtschaft = Keine Werbeanzeigen = keine Jobs für Journalisten

Covid-19 ist eindeutig politisch. Die Zahlen unterstützen diese Panik einfach nicht, sie sind geringer als die jährliche Grippe. Zugegeben, sie steigen jetzt an, aber das liegt an dem massiven Betrug, der dank der American Medical Association betrieben wird. Man könnte meinen, die Todesrate liegt bei 50 % wie bei der Schwarzen Pest. Alle Nachrichtensender, die gegen Trump waren, predigen übereinstimmend, dass wir so lange unter Quaratäne bleiben müssen, bis wir einen Impfstoff erhalten, den Gates kontrolliert und der erst nach den Wahlen zur Verfügung stehen wird. Dasselbe geschieht in Deutschland. Dort ist es die ARD. Sie gaben Gates ein beispielloses 9-minütiges Interview, ohne auch nur eine einzige Hinterfragung an das, was er sagt. Wieder predigte er seinen Impfstoff als Retter der Welt.

Gates sagte offen, dass er alle Menschen auf der ganzen Welt impfen wolle! Die Suche nach dem Impfstoff wird ungefähr bis zu 18 Monate dauern. Wie lange würde es dauern, die ganze Welt zu impfen? In der Zwischenzeit ist es UNMÖGLICH, zu einer Normalisierung des vorherigen Zustands der Freiheit zurückzukehren. Gates erlangt die Weltherrschaft, und niemand wehrt sich. Gott stehe uns bei! Der Mann ist ein Größenwahnsinniger, der die Welt als Geisel für seinen Impfstoff nehmen will! Das macht keinen Sinn. Das ist nicht die einzige Krankheit. Und was ist mit jeder anderen Krankheit? Bleiben wir ein Leben lang eingesperrt?

Gates unterstützte den Klimawandel und die Erreichung von NULL CO2. Das hat er erreicht. Er wollte den Flugverkehr abschalten – das hat er getan! Er hat in vegetarische Produkte investiert, weil er die Rindfleischindustrie abschalten wollte? Das Ziel des Klimawandels war die Schließung der verarbeitenden Industrie. Das ist ihm gelungen! Alles, was Greta wollte, ist erreicht worden. Die Menschen können ihr Zuhause nicht verlassen, also fahren sie auch nicht Auto. Das ist das Leben, das sich die Extremisten des Klimawandels seit langer Zeit gewünscht haben.

Entweder ist Gates völlig wahnsinnig oder es MUSS eine versteckte……