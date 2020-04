»Massive Eingriffe in die Schweizer Grundrechte«. Mit diesem Titel wandte sich ein Rechtsanwalt an die Schweizer Bundesanwaltschaft und forderte sie dazu auf, die massive Unverhältnismäßigkeit der Corona-Politik zu untersuchen. Was derzeit betrieben werde, sei unverantwortlich, verfassungswidrig und könnte einen landesverratsähnlichen Straftatbestand darstellen. Kla.TV erhielt alle Veröffentlichungsrechte dieses Untersuchungsantrages.

