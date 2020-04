Das Recherchieren und Schreiben der ‚AKTE HAMPSTEAD‚ hat mich tief im Inneren erschauern lassen (und lässt mich immer noch erschauern). Und – obwohl es ein erschreckendes Thema ist, oder besser gesagt, ein Thema, das so schrecklich ist, dass man nicht einmal Worte findet – es hat mich tiefer graben lassen. Ich gehöre zu den Wesen, die tief gehen müssen. Ich kann Oberflächlichkeit nicht ertragen – und ich kann es nicht ertragen, dass ich mich oberflächlich fühle. Ich bevorzuge das Blaue. Sogar das Blau, das an das Pechschwarz grenzt.

Es ist offensichtlich, dass die meisten „Menschen“ Katzenvideos, Make-up-Beeinflusser und andere oberflächliche Inhalte mögen. Das interessiert mich nicht. Ich schreibe für die, die in der Realität leben – nicht in einer bequemen Blase von ich, ich, ich. Und freimaurerischer ritueller Kindesmissbrauch ist eine – traurige – Wahrheit.

Die meisten Menschen denken, wenn sie mit der Realität von „SATAN INSIDE“ konfrontiert werden: „Oh, das ist so verrückt, das kann nicht wahr sein“. Nun, in Wirklichkeit ist das genau das, was die Predatoren wollen. Immer und…Video und mehr…