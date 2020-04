Dr. Annie Bukacek: Manipulierte Sterbeurkunden in den USA bei Corona

Die Medizinerin Dr. Annie Bukacek ist seit 30 Jahren Ärztin im Bundesstaat Montana, USA. Das Ausstellen von Totenscheinen gehört zu ihrer täglichen Arbeit. In einer Präsentation per Video wendet sich Dr. Bukacek als Whistleblower an die Öffentlichkeit und berichtet darüber, wie die US-Gesundheitsbehörden die Sterberaten manipulieren und so in die Höhen treiben, die dann in den Medien präsentiert werden. Video und mehr…..



