Die Welt der Superreichen

Wenn ich die Ausführungen von Bill Gates wohlwollend betrachte, stimmt es, dass in Gesellschaften in denen Wohlstand, Sicherheit und Bildung vorherrschend sind, die Geburtenraten drastisch rückläufig sind. Das war es aber schon an positivem. Nicht die Geburtenzahlen in den Industrienationen lassen die Weltbevölkerung beinahe explosionsartig zunehmen. sondern die Geburtenraten in den Völkern der sogenannten 3.Welt, explizit Afrikas, Indiens und Asiens. Hätten wir dort den gleichen Wohlstand wie in den Industrienationen, hätten wir vermutlich auch kein Überbevölkerungsproblem mehr.

Einhergehend mit dem Wohlstand soll ja laut Bill Gates, Al Gore, Rockefeller und der heiligen Greta das angeblich so schlimme CO2 zu sein. Somit geht Bill Gates CO2-Gleichung nicht auf wenn die 3.Welt mehr Wohlstand hätte, da mehr Wohlstand zu höherem CO2 Anstieg führt. Wir hier in den Industrienationen sind nicht das Überbevölkerungsproblem. Jedoch genau hier, bei uns soll der Hebel angesetzt werden um die Weltbevölkerung zu reduzieren, wir sollen dem Impfwahn von Bill Gates ausgesetzt werden. Nur wir können die Impfungen auch bezahlen – die 3.Welt nicht. Warum sollen also ausgerechnet wir und nicht die sich so rasant vermehrenden Völker reduziert werden?

Nun meine abstruse, persönliche Verschwörungstheorie: Der UN-Pakt fordert den ungehinderten, freien Zugang aller (insbesondere afrikanischen) Völker nach Europa. Derweil, trotz Corona, wird an dem Zuzug dieser Menschenströme festgehalten. Diese Menschen werden unsere Sozialsysteme in die Knie zwingen, sie nach und nach ausbluten lassen. Mit Hilfe von Corona oder einer Nachschusspandemie wird zusätzlich unsere Wirtschaft in den Abgrund gerissen. Deshalb ist Deutschland jedoch noch lange nicht Konkurs. Auf den deutschen, privaten Konten befinden sich rd. 6 Billionen Euro. Dieses Geld wird den Asylantenzustrom, die Diäten und den wirtschaftlichen Abschwung ausgleichen müssen. Erste Enteignungsparolen werden von der SPD, der Linken und den Grünen schon laut verkündet. Die CDU/CSU wird geschickter, weitaus subtiler vorgehen.

Um angeblich die nächste Pandemie zu vermeiden, werden vermutlich Bill Gates feuchte Impfträume, per Gesetz verordnet, wahr werden. Es wird zu einer Bevölkerungssenkung kommen, jedoch nicht bei den Menschen aus der 3.Welt sondern bei uns. Wir stehen einem Bevölkerungsaustausch bevor; wir sehen erst die Spitze des Eisberges. Warum bei uns und nicht denen die sich derart vermehren? Ganz einfach-wir sind satt. wir haben “alles”, wir brauchen nur noch Spaß und Freizeit. Die Menschen aus der 3. Welt jedoch sind “hungrig” auf so ziemlich alles. Auf Geld, Fernsehgeräte, auf Autos, auf all den Wohlstand den wir haben. Wenn die Europäer und die Menschen in vielen anderen Industrienationen nach und nach abgeschafft werden, strömen neue, leicht lenkbare Konsumentenmassen in die Länder ein. Für die Merkels, die Spahns (schaut mal, wie der „Ehe-mann oder frau“ von Spahn sein Geld macht) von dieser Welt, die Gates, die Soros, die Gores, die Rockefellers, die Bezos, die Buffets und Zuckerberge dieser Welt ein Bombengeschäft, aufgebaut auf einem Leichenberg der Menschen aus den Industrienationen, der bis zum Himmel stinken wird.

Wenn man den Prognosen – auch dies ist nur eine Verschwörungstheorie, von deagel.com Glauben schenken darf, werden ALLE – Industrienationen und nur die, auf 1/3 bzw. um 1/3, gelegentlich um 1/2 des jetzigen Bevölkerungsanteil bis zum Jahre 2025 gesenkt werden. Zum Beispiel soll Deutschland auf 28 Millionen Einwohner bis 2025 gesenkt werden. Jedoch – keine Sorge – alles nur Panikmache, alles nur Verschwörungstheorie — oder?

Falls es keine Verschwörungstheorie sein sollte und sich Puzzleteil für Puzzleteil in naher Zukunft passend aneinander fügen wird, gilt es sich entsprechend einzustellen.