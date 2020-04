Das Soziale Kreditsystem Chinas im Detail

Das System ist nicht im Orwell-Stil wie wir es im westlichen Sinne interpretieren. China ist eine kollektive Gesellschaft. Ja, dies kann als Kontrollmechanismus – im Sinne von politischem Dissens – genutzt werden, aber meistens zielt es darauf ab, das Leben der Menschen zu erleichtern. Es ist ein VOLUNTARISCHES System.

Eine sehr gute akademische Analyse in englisch finden Sie HIER.

Godfree Roberts hat in seinem Kommentar eine SEHR gute Erklärung angeboten, die ich hier vollständig wiedergebe.

1. Es ist im Wesentlichen ein Rückblick auf jeden von jedem, mit dem sie jemals zu tun gehabt haben. Es ist genau wie die “Bewertung”, die wir Freunden (hinter deren Rücken?) geben, die ständig aktualisiert werden.

2. Sie reiht nicht nur jeden Bürger ein, der sich für die Teilnahme entscheidet, sondern auch jeden Regierungsbeamten, Polizisten, Richter, jede Abteilung, jedes Unternehmen und jeden Schuhputzer. Es ist wirklich universell. Es gibt keinen privilegierten, versteckten Operator, der verschont bleibt, und niemand, der die Fäden zieht. Regierungsabteilungen, Beamte, Polizisten, Unternehmen, Richter am Obersten Gerichtshof, Kongressabgeordnete – jeder bekommt soziale Anerkennung, wenn er sie will (die Teilnahme ist freiwillig). Hört sich das nicht besser an als unser System, in dem private Unternehmen uns bewerten und die Informationen ohne unsere Erlaubnis und mit beschränktem Zugang an andere private Unternehmen und Regierungsbehörden verkaufen und das ganze ohne eine Gegenleistung ?

3. Es ist sowohl eine Volksinitiative als auch eine Regierungsinitiative: Die Chinesen sind sehr vertrauensvolle Menschen, und sie sind es leid, jedes Jahr um Milliardenbeträge betrogen zu werden. (Besonders vertrauen sie ihrer Regierung, von der 86% der Menschen sagen, sie arbeite für alle und nicht nur für einige wenige Glückliche).

4. 90 % Zuckerbrot und 10 % Peitsche: Je höher die Punktzahl, desto leichter wird Ihr Leben. Japan und die Niederlande zum Beispiel bieten jetzt eine beschleunigte Visa-Bearbeitung für chinesische Reisende mit einer Punktzahl über 750 an. Vermieter verzichten auf Kautionen, wenn Sie über 800 sind… und so weiter.

5. Es ist Teil von Chinas 2000 Jahre altem Plan, eine Gesellschaft mit Daten zu schaffen, in der (um es kurz zu machen) für jeden gesorgt ist und niemand nachts seine Türen abschließen muss – ein Ziel, das jeder Chinese unterstützt und von dem die Regierung hofft, es bis 2049 zu erreichen.

Kurz gesagt, unsere Medien interpretieren eine chinesische Politik in mit den Ansichten von westlichen Begriffen. China ist nicht wie wir. Es ist eine andere Zivilisation, und es macht die Dinge anders. Pepe Escobar