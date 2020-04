Petition für Debatte gegen Mikrochip-Implantat von Bill Gates wurde gelöscht! Up-Date

Über “ Change.org ” startete John Smith eine Petition die dann wieder gelöscht wurde! Aus dem Google-Cache kann man diese noch abrufen: Hier…..

ansonsten diesen Link im Browser eingeben und dann beim Drop den Cache anklicken: Change.org/p/bill-gates-stop-id2020/sign?original_footer_petition_id

“Bill Gates drängt darauf, dass sich die ganze Welt an einer COVID-19-Impfung beteiligt. Er hat erklärt, dass große öffentliche Versammlungen erst dann wieder stattfinden dürfen, wenn alle diese Impfung erhalten haben. Dies wird dann auch zu digitalisierten Pass führen um zu unserem alltäglichen Lebensstil zurückzukehren. Letztendlich will Bill den Vereinigten Staaten in naher Zukunft Mikrochips implantieren, um noch mehr Daten zu erhalten. Diese Petition soll das verhindern”.

1. Bis zum frühen Abend des 9. April hatte diese PETITION 129.448 UNTERZEICHNUNGEN ERHALTEN.

2. Eine Stunde später war die Petition zurückgezogen worden

3. Wenige Minuten später waren alle Anzeichen dafür von change.org gelöscht worden



Dies ist eine eklatante Verstoß gegen die Demokratie. In den USA muss eine Petition von WhiteHouse.gov debattiert werden, sobald die Schwelle von 100’000 Unterschriften innerhalb von 30 Tagen erreicht worden sind.

In Großbritannien erhalten Petitionen nach 10.000 Unterschriften eine Antwort von der Regierung. Nach 100.000 Unterschriften werden die Petitionen zur Debatte im Parlament behandelt.

Die Regierungen der USA und Großbritanniens haben die Debatte über die Gefahren einer obligatorischen COVID-19-Impfung eindeutig eingestellt. Gates ist ein wahrhaft finsterer Mensch, jemand, der in den 70er Jahren der Held des Tages war, als IBM ihm “auf mysteriöse Weise” die OS-Rechte auf ihrer neuen PC-Plattform gab, um dann mit enormem Reichtum zu einer Figur des Establishments zu werden. Er hat kein medizinisches, wissenschaftliches oder politisches Recht, durch sein Impfprogramm konsequent Menschen zu töten und die Rechte der Menschen auf der ganzen Welt in immer größerer Zahl zu zerstören.

MAJOR: Change.org petition with 129k sigs, calling on Parliament to debate Bill Gates microchipping proposal DISAPPEARS

Bill Gates hat auch bei Change.org seine Geld investiert. Daher wundert es natürlich nicht das diese Petition so schnell verschwunden ist.