Dirk Müller hat schon viele Krisen in seiner Zeit an der Börse miterlebt. Die Corona-Krise sticht jedoch heraus. “Die Krise wird die Welt dramatisch verändern”, sagt er im Interview. “Wir werden in einigen Jahren zurückblicken und sagen: 2020 war eine Zäsur.”

