Indische Ärzte verklagen Bill Gates, weil er Kindern mit tödlichen “humanitären” Impfstoffen geschadet hat

Wenn Monsanto, das böseste Unternehmen der Welt, eine Person wäre, würde er Bill Gates heißen. Ja, der Microsoft-Gründer, der zum Symbol des Humanitarismus in der Dritten Welt wurde, ist ein absoluter Betrüger, und zwar ein äußerst abscheulicher. Berichten zufolge werden Gates ‘viele Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Form von illegalen Impfstoff-Tests an unschuldigen Kindern endlich in einer neuen Klage der indischen Regierung angegangen, die verhindern soll, dass dieser Dämon des Todes noch mehr Babys tötet.

Die Obersten Gerichte von Indien führen derzeit eine umfassende Untersuchung der hinterhältigen Aktionen der Bill & Melinda Gates Foundation im Ausland durch, bei denen vor allem tödliche Impfstoffe an armen und oftmals ungebildeten Kindern in Entwicklungsländern ohne Einverständniserklärung getestet werden. Laut Health Impact News konzentriert sich der Fall speziell auf unerlaubte Versuche am Menschen, die mit den beiden verfügbaren Impfstoffen gegen HPV, Cervarix (GlaxoSmithKline) und Gardasil (Merck & Co.), durchgeführt wurden.

Bereits 2009 finanzierte die Gates Foundation stillschweigend Versuche mit Gardasil an rund 16.000 in Andhra Pradesh, Indien, lebenden Stammesschulkindern. Laut einem Bericht, der im August in der Economic Times India veröffentlicht wurde, erkrankten viele der Kinder kurz nach Erhalt des Impfstoffs gewaltsam und mindestens fünf von ihnen starben.

In einer separaten, ebenfalls von der Gates Foundation finanzierten Studie zu Cervarix, die ungefähr zu dieser Zeit stattfand, wurden geschätzte 14.000 Stammeskinder in Vadodara, Gujarat, gegen HPV geimpft. Das Ergebnis dieser Studie war, dass zwei Kinder starben und möglicherweise Hunderte von anderen schwer verletzt wurden. In beiden Prozessen waren viele der verwendeten Einverständniserklärungen offensichtlich gefälscht, und viele der Analphabeten der Kinder wurden gezwungen, Einverständniserklärungen mit ihren Fingerabdrücken zu unterschreiben, ohne wirklich zu wissen, was sie taten.

Eine Petition, die diese grausamen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt, stellt fest, dass die Gates Foundation sowie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Programm für angemessene Technologie im Gesundheitswesen (PATH), die beide die Prozesse unterstützten, “kriminell fahrlässig” waren tödliche Impfstoffe gegen “eine gefährdete, ungebildete und unterinformierte Bevölkerung von Schulverwaltern, Schülern und deren Eltern, denen keine Einwilligung erteilt wurde oder die nicht über mögliche nachteilige Auswirkungen informiert wurden”.

Erst als eine als SAMA bekannte Nichtregierungsorganisation die beiden Versuche untersuchte, wurden diese nationalsozialistischen Experimente an Menschen endlich ans Licht gebracht. Aber keines der kontrollierten Medien in den USA oder sonst irgendwo im Westen stimmte zu, darüber zu berichten. Das einzige Land, das davon Notiz nahm, war Indien , das nun Gerechtigkeit gegen Gates und seine Bande von Impf-Terroristen sucht.

Die Gates Foundation ist auch für die Tötung von Kindern mit nicht getesteten Impfstoffen gegen Meningitis, Polio und 5-in-1-Pentavalenz verantwortlich

Leider ist dies nicht das einzige Mal, dass Gates und seine Crew böse Taten gegen die verwundbarsten Menschen der Welt begangen haben. Im Dezember 2012 wurden fünf Kinder in der kleinen Stadt Gouro im Tschad mit einem Meningitis-A- Impfstoff geimpft, der sich noch in der Erprobung befand und noch nicht einmal für den kommerziellen Gebrauch zugelassen war. Den Kindern wurde mitgeteilt, dass sie keine weitere Ausbildung erhalten dürften, wenn sie dem Impfstoff, der ohne Zustimmung der Eltern verabreicht wurde, nicht zustimmen würden.

Und auch 2013 wurden die Gates Foundation und die GAVI, die Vaccine Alliance, entlarvt, weil sie unschuldigen Kindern in Pakistan ungetestete Polio-Impfstoffe und 5-in-1-Impfstoffe gegen pentavalente Kinder verordnet hatten. Viele der Kinder entwickelten eine sogenannte “nicht-polioakute schlaffe Lähmung” oder NPAFP, die Berichten zufolge doppelt so tödlich ist wie Polio selbst.

