Das Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert und das Zeitalter der Biowaffen: 20 Jahre psychologischer Terror!

Bild: defense.gov

Quellen im Original am Ende des Artikels

Vor etwas mehr als 20 Jahren führte das North American Aerospace Defense Command (NORAD) eine militärische Übung durch, die ein „hypothetisches Szenario“ von entführten Flugzeugen beinhaltete, die sowohl in das Pentagon als auch in das World Trade Center flogen.

Ein Jahr später, am 24. und 26. Oktober 2000, wurde eine weitere „hypothetische“ militärische Übung durchgeführt, bei der eine Flugzeug auf das Pentagon stürzte und 341 Menschen tötete, gefolgt von einem weiteren „hypothetischen Szenario“ des Verteidigungsministeriums vom Mai 2001, in dem Hunderte von medizinischem Personal für eine „Lenkwaffe in Form eines entführten 757-Verkehrsflugzeugs“, die gegen das Pentagon stürzt, trainierten.

Was aus dem Rauch und den Trümmern vom 11. September 2001 entstand, war anders als alles, was die schlafenden Massen oder die internationale Gemeinschaft erwartet hatten.

Der Schockeffekt traumatisierte die Massen so sehr, dass die US-Bürger plötzlich bereit waren, ihre Freiheiten aufzugeben, während sie sich verschieden Regierungen im Ausland den gewünschten Vergeltungsmaßnahme unterwarfen. Das Ausmaß des Grauens war so groß, dass sich die internationale Gemeinschaft zusammen schloss und nach der Tragödie mit Mahnwachen bei Kerzenlicht in Asien, dem Nahen Osten, Afrika, Russland und Südamerika ihre Liebe und Solidarität gegenüber Amerika zeigte. Die natürliche Tendenz der Menschheit, unsere Mitmenschen in Krisenzeiten zu umarmen und ihnen zu helfen, drückte sich wie ein helles Licht in einer Welt verwirrter Dunkelheit aus und die Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden erwachte in den Herzen vieler.

Leider, wie die Welt bald entdeckte, war diese Hoffnung nur von kurzer Dauer.

Die Machtübernahme der Neokonservativen in Amerika

Die polizeistaatlichen Maßnahmen nahmen mit dem Patriot Act und der massenhaften internen Überwachung im Rahmen des “Krisenmanagements”, das von den Neokonservativen im Weißen Haus betrieben wird, rasch zu. Während im Ausland ein neuer Typus von Regimewechselkrieg geschaffen wurde, sind gefährliche Protokolle für Cheneys “Kontinuität der Regierung” in Gang gesetzt worden, und mit diesen Verfahren wurden neue Mandate für das Kriegsrecht geschaffen, die die Befugnisse, die Finanzierung und den Einsatz der militärischen Fähigkeiten der USA sowohl innerhalb der USA “unter Krisenbedingungen” als auch in der ganzen Welt erweiterten.

Regierungen, die in keiner Verbindung zu 9/11 standen, wurden unter……