„Wie wird die Welt nach dem Coronavirus sein?“ – Eine Analyse eines russischen Experten

Wie sieht die Welt nach dem Coronavirus aus? Die Frage bewegt viele Menschen. Ich habe einen sehr interessanten Meinungsartikel gefunden, der sich nicht nur mit den politischen und wirtschaftlichen Fragen beschäftigt, sondern auch mit den gesellschaftlichen und menschlichen Fragen.

In der TASS erscheinen immer wieder interessante Meinungsartikel, die ich den deutschen Lesern nicht vorenthalten will. So ist es auch mit diesem Artikel der heute unter der Überschrift „Wie wird die Welt nach dem Coronavirus sein?“ erschienen ist. Der Autor ist ein altgedienter Journalist der TASS, der schon Korrespondent in den USA war. Inzwischen schreibt er hauptsächlich politische Analysen und Meinungsartikel. Seinen aktuellen Artikel habe ich übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Henry Kissinger glaubt, dass die aktuelle COVID-19-Pandemie „die….