Psychedelischer Rausch ohne Drogen

Placebo-Effekt täuscht Effekt halluzinogener Rauschmittel vor

Der Placebo-Effekt kann sogar einen halluzinogenen Rausch erzeugen – ganz ohne Drogen. © DenisAat/ iStock

Trip ohne Risiko: Wer einen psychedelischen Trip erleben will, braucht dafür nicht unbedingt Drogen – schon der Placebo-Effekt reicht. Das legt ein Experiment nahe, bei dem Probanden nur zum Schein halluzinogene Substanzen bekamen. Obwohl keinerlei Wirkstoff enthalten war, berichtete die Mehrheit der Teilnehmer über typische Halluzinationen und psychedelische Effekte. Die Stärke des Placebo-Effekts in diesem Kontext sei unterschätzt worden, so die Forscher. Hier weiter……