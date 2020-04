Großvater erzählt seinen Enkeln, wie er sich mal mit zehn Freunden getroffen hat

Göttingen (dpo) – Das waren noch Zeiten! Ein Großvater in Göttingen, der mit seiner Tochter und seinem Schwiegersohn im selben Haus wohnt, hat soeben seinen staunenden Enkelkindern davon erzählt, wie er sich früher einmal mit zehn Freunden getroffen hat. Gleichzeitig.

“Ich erinnere mich noch, als wäre es erst neulich gewesen”, so der 71-Jährige mit feuchten Augen, während seine beiden Enkelkinder an seinen Lippen hängen. “Das müsste Anno 2019 gewesen sein. Oder war das sogar Anfang dieses Jahres?” Er streicht sich nachdenklich durch seinen Bart. “Jedenfalls haben sich an diesem Tag zehn Leute gleichzeitig im selben Raum aufgehalten. Es war nämlich der……

