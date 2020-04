Das Pentagon weigert sich, Präsident Nicolas Maduro zu entführen

Das Weiße Haus und die Europäische Union hatten geplant, die Präsidenten der Bolivarischen Republik und der Verfassungsgebenden Versammlung, Nicolas Maduro und Diosdado Cabello, zu entführen und dann Venezuelas verfassungsmäßige Institutionen mit Ausnahme der Streitkräfte zu liquidieren.

Am 26. März hatte Generalstaatsanwalt William Barr eine Durchsuchungsmitteilung gegen die Präsidenten Maduro und Cabello veröffentlicht, die des Drogenhandels beschuldigt werden, und versprach bedeutende Belohnungen jenen, die helfen würden “Kriminelle” vor die “Justiz” (d. h. vor US-Gerichte) zu bringen [1]. Die U.S. Navy und die DEA sollten also die beiden Männer entführen und in den Vereinigten Staaten einsperren. Mehrere Kriegsschiffe, darunter ein Zerstörer, waren schon bereit, um das SouthCom (United States Command for South America) zu unterstützen.

Am 31. März gab Außenminister Mike Pompeo einen demokratischen Übergangsrahmen für Venezuela heraus [2].

Ziel war es, die Operation Just Cause nachzumachen, die es Washington ermöglichte, die Kontrolle über Panama 1989 zurückzugewinnen.

Ganz unerwartet lehnte das Pentagon die Operation schroff ab, da es sie in diesen Zeiten der Epidemie für unangebracht hielt.

Die Beziehungen zwischen Präsident Donald Trump und seinen Generalsoffizieren werden jetzt schlechter. Es ist allgemein bekannt, dass das NorthCom nun erwägt, ihn abzusetzen und die Macht zu übernehmen, um die Epidemie zu bewältigen [3]. Das Militär würde sich in Bezug auf die Spaltung des Landes zwischen Demokraten und Republikanern als neutral positionieren und nur zum Schutz des Volkes handeln. Eine Gruppe innerhalb des Militärgeheimdienstes würde versuchen, dieses Projekt zu blockieren, indem er droht, mehrere Generaloffiziere zu verhaften, die wegen Sexualverbrechen angeklagt sind.