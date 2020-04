Beendet die Stilllegung; es ist Zeit für die Auferstehung!

Ron Paul

Für viele Millionen Christen ist Ostern eine Zeit, in der die Auferstehung Jesu Christi gefeiert wird. Andere feiern vielleicht die Ankunft des Frühlings und die Verheißung neuen Lebens. Was auch immer man glaubt, nach mehreren Wochen obligatorischem “Bleiben Sie zu Hause” und der völligen Abschaltung der US-Wirtschaft wegen des Coronavirus muss diese selbstzerstörerische Hysterie ein Ende haben, und wir müssen die Freiheit und den Freiraum zurückerobern, die uns als Amerikanern so viele Möglichkeiten geboten haben.

Dazu sollten wir zunächst verstehen, dass ein Großteil der Hysterie von den Mainstream-Medien erzeugt wird, die lange Zeit der Sensationslust den Vorrang vor der Untersuchung…..