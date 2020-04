UISRAEL brechen stets alle internationalen Gesetze – Beispiel ISRAEL & Venezuela

Israel-Bullen führen gefährliche Subjekte ab

Schaut euch die zwei riesigen schwerst-bewaffneten Bullen an, die zu zweit kleine Kinder aus Ramallah nach Haifa verschleppen in ein Hochsicherheits-Gefängnis für die schlimmsten Verbrecher wie Mörder und Vergewaltiger, Brandstifter etc., wo keine Verwandten sie je besuchen können. 200 Kinder sind aktuell auf mehrere Gefängnisse verteilt. So sieht der unmenschliche Zionisten-Faschismus aus. Ich weiß nicht, was man hierzu noch sagen kann.

Quelle TeleSUR

Zweitens USA

TRUMP UND KUMPANE BESITZEN DIE CHUTZPAH, MADURO, DEM MIT GROßER MEHRHEIT GEWÄHLTEN PRÄSIDENTEN VENEZUELAS EIN VERBRECHEN ANZUHÄNGEN, DAS BISLANG ÜBERWIEGEND NUR DIE AMERIKANER BEGANGEN HABEN. Hier mehr….