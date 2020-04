Einige Aspekte der uns von den Massenmedien vorgegaukelten „öffentlichen Diskussion” sind in den vergangenen Wochen wieder stark in den Vordergrund getreten. Wir erinnern uns noch an die Verabschiedung des Impfgesetzes im vorigen Jahr. Eine Verweigerung der Masernimpfung ist seitdem mit erheblichen Nachteilen im gesellschaftlichen Zusammenleben verbunden. Wer so naiv war zu glauben, dass es bei dem versteckten Impfzwang letztlich bleiben würde, dem weiten sich derzeit die Augen. Die sogenannte Coronakrise spielt einigen Agenden erstaunlich gut in die Karten.