Der Angriff auf die bürgerlichen Freiheiten

In den USA kam die Virus-Hysterie relativ spät auf, dafür jedoch umso heftiger. Die Lage ist für Demokratie und Bürgerrechte nicht nur dort äußerst bedrohlich. Denn erstens fallen die in China und Europa schon erprobten staatsautoritären Maßnahmen in den Vereinigten Staaten auf besonders fruchtbaren Boden. Zweitens hat alles, was die „Welt-Führungsmacht“ zuhause tut, gravierende Auswirkungen auch auf den Rest der Welt. Ein „starker“, nicht gerade zimperlicher Führer, fest installierte Überwachungs- und Repressionsstrukturen sowie aggressive Geheimdienste könnten den Freiheitsrechten in der vormals so genannten Freien Welt den Rest geben. Es würde schon an ein Wunder grenzen, wenn die USA nicht auch im eigenen Land die „Schock-Strategie“ anwenden und im Namen der Volksgesundheit gegen die Grund- und Bürgerrechte vorgehen würden.