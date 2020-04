Bill Gates ist die größte Bedrohung für Ihre Zukunft. Seine gesamte Agenda besteht darin, alle Versammlungen zu verbieten, bis Sie geimpft und gechipt sind. Dieser Mann ist eine Verschwörung, die die westliche Kultur zu Fall bringen soll. Die Linke ist so schnell auf seinen Wagen gesprungen, dass dies ein unbestreitbarer Coup mit ähnlichen Ziel ist wie die der globalen Erwärmung, das er ebenfalls verfolgt. Wir befinden uns in einem Kampf um unsere eigene Freiheit. Wenn Sie seine Agenda nicht akzeptieren vernichtet er die Wirtschaft und alle Arbeitsplätze. Er hat so eben Unternehmen zerstört und seine persönliche Agenda vorangetrieben, um den Menschen ihre Lebensgrundlage zu entziehen, und er hat die Armen, selbst die schlimmsten, unterdrückt. Sie lebten von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck.

Das ist genau der Ansatz, den Adolf Hitler verfolgte, bevor er sich gegen die Juden wandte. Er tötete systematisch Invaliden und Kriegsveteranen, die während des Ersten Weltkriegs behindert waren. Sie waren minderwertig, und genau das ist es, was Gates mit seinen Impfstoffen vorschlägt, dass man ohne sie minderwertig ist. Entweder Sie akzeptieren seine Chips, oder Sie werden für immer in Ihrem Haus eingesperrt und verhungern weil Sie keine Arbeit haben werden.

Hitler nahm die körperlich und geistig Behinderten und sah sie als eine Bedrohung für seine arische Rasse an, und diese Menschen wurden als “nutzlos” für die Gesellschaft und letztlich als unwürdig zu leben angesehen. Es gibt bereits Länder, die ein Verbot der Öffentlichkeit in Betracht ziehen, wenn man nicht geimpft ist. Es ist eine Sache, wenn wir dem schwarzen Tod mit einer Sterblichkeitsrate von 50 % gegenüberstehen würden oder einer Grippe mit einer Todesratte von 10%. Was geht also vor sich? Bei einem Virus macht das keinen Sinn. Es wird noch viel mehr Viren geben, brauchen wir also für jede Krankheit einen Chip? Weigern wir uns und sind wir eine Bedrohung für seine große Gesellschaft? Klingt für mich nach einer sehr arischen Rasse.

Hitler ist auf der Zahl Pi-Ziel – 1932.89 – PRÄZISE an die Macht gekommen. Bill Gates hat seine Verschwörung gegen das Volk genau an der Wende der ECM am 18. Januar 2020 entfesselt. Es gab ein Treffen in der Schweiz, bei dem ausgewählten Personen gesagt wurde, dieser Virus würde alles zum Absturz bringen, also steigen Sie aus Ihren Aktien und Anleihen aus (dies ist keine Spekulation oder Vermutung).

Wir haben eine autoritäre Regierung vor uns, die bis 2024 im Westen etabliert werden soll. Bill Gates zerstört offen die industrielle Revolution und schlägt vor, uns ins Gefängnis zu stecken, wenn wir sein Dogma nicht akzeptieren. Wenn Gleichgesinnte wie er und Soros am Ende am Ort des Geschehens landen, spricht man von einer Verschwörung. Sozialistische Politiker sind viel zu eifrig, dies zu akzeptieren, nur weil sie wissen, dass ihre Systeme zusammenbrechen.

Bill Gates’ Vater war im Vorstand von Planned Parenthood, was viele als ein verdecktes Mittel zur Rechtfertigung von Abtreibung bei Minderheiten sahen, ganz ähnlich wie bei Hitlers Säuberung. Bill Gates sagte in einem Interview: “Als ich aufwuchs, waren meine Eltern ähnlich in verschiedene ehrenamtliche Dinge involviert. Mein Vater war Leiter der Abteilung “Geplante Elternschaft”. Und es war sehr umstritten, sich damit zu beschäftigen. Und deshalb ist es faszinierend. Meine Eltern sind sehr gut darin, die Dinge, die sie taten, am Tisch mit uns zu teilen. Und uns fast wie Erwachsene zu behandeln”.

Seine Ansichten über die Überbevölkerung dominieren in seinen CO2-Argumenten, wie man den Klimawandel durch eine Reduzierung der Bevölkerung verhindern kann. Er und seine Marionette Fauci versuchen alles um den Impfstoff aus Frankreich zu blockieren, obwohl Studien in Frankreich eine 100%ige Wirksamkeit gezeigt haben. Gates bejubelt die Zahl der Todesopfer, um seine Agenda zu unterstützen.

Die Linken hassen Trump und schicken mir Hasspost, während sie sich als Pazifisten ausgeben. Sie denken, Freiheit ist ihr Recht, alle anderen zu zwingen, ihrer Vision zu entsprechen. Meine Vision ist es, das Land zu spalten und die Linke nach links und alle anderen nach rechts zu bewegen und eine Mauer in der Mitte zu bauen. Ich glaube du lässt mich in Ruhe und ich werde dich in Ruhe lassen. Ich wurde nicht geboren, um der Sklave eines anderen zu sein, und ich möchte nicht, dass sie mein Sklave sind. Sie sind damit nicht zufrieden – sie müssen alle zu ihrer Idee unterdrücken. Das ist Autoritarismus und das können sie nicht einmal sehen.

Bill Gates is the Greatest Threat to Your Future Übersetzt mit Hilfe von DeepL.com