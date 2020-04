Zeigt Widerstand gegen die Zwangsimpfung

Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung von 7,75 Milliarden Menschen ist in ihren Wohnungen oder Häusern eingesperrt und darf nur aus besonderen Gründen diese verlassen, zum Beispiel um Lebensmittel einkaufen zu gehen. Geschäfte, Büros, Firmen und Fabriken sind geschlossen, nichts läuft mehr, kaum einer arbeitet. Warum? Weil mit Stand Sonntag 66’000 Menschen angeblich am Coronavirus gestorben sind. Das sind 0,0000085 der Menschheit auf diesem Planeten!!!

In welchem Verhältnis stehen diese einschneidenden Massnahmen mit dem Bruch der Verfassungsrechte, der Freiheitseinschränkung und der Stilllegung der Wirtschaft, zu der mikroskopisch kleinen Anzahl an Toten? IN ABSOLUT KEINEM!!!

Die WHO sagt offiziell, die jährliche Grippe ist eine ernsthafte globale Gesundheitsbedrohung, die alle Länder betrifft: Jedes Jahr gibt es weltweit schätzungsweise 1 Milliarde Fälle, 3 bis 5 Millionen schwere Fälle und 290’000 bis 650’000 grippebedingte Todesfälle durch Atemwegserkrankungen.

Es gibt also bis zu zehnmal mehr Grippetode JEDES JAHR und trotzdem…..