Wer und was steckt hinter der Krise in Saudi-Arabien?

Einer der Hauptakteure auf dem globalen Markt für fossile Brennstoffe – Saudi-Arabien – ein reiches und einflussreiches Königreich, befindet sich derzeit in einer ziemlich schweren Krise. Saudi-Arabiens äußere Stabilität als Nationalstaat und der scheinbar feste Einfluss seiner Herrscher auf die Macht stehen tiefsitzenden Rissen, der Unzufriedenheit der Eliten und sozialen Spannungen gegenüber.

Bild: abna24.com

Eine hohe Arbeitslosenquote unter den Jugendlichen, weit verbreitete Armut und Spannungen nicht nur innerhalb der königlichen Familie, sondern auch zwischen sunnitischen und schiitischen Muslimen sind alles Faktoren, die die Fähigkeit der saudischen Herrscher in Frage stellen, die Stabilität innerhalb des Königreichs aufrechtzuerhalten und sich langfristig an der Macht zu halten.

Kronprinz Mohammad Bin Salman Al-Saud versprach seinem Volk entscheidende Reformen und Innovationen, beispielsweise mit Hilfe von Saudi Vision 2030. Die Umsetzung von Veränderungen in einer konservativen religiösen Gesellschaft ist jedoch nicht einfach, und andere fragwürdige Schritte die von Mohammad Bin Salman unternommen werden neigen dazu, die Dinge noch schlimmer zu machen.

Spannungen, die sich in der geschlossenen Gesellschaft Saudi-Arabiens lange Zeit aufgebaut haben, könnten heute aus vielen Gründen jederzeit ausbrechen. Einige sind unzufrieden mit dem schnellen Tempo der von Mohammad Bin Salman vorgeschlagenen Veränderungen, während andere unglücklich darüber sind, wie langsam sie sind. Gegenwärtig befindet sich das Königreich am Scheideweg, da sich seine Wirtschaft und der Lebensstandard des Landes aufgrund der niedrigen Rohölpreise verschlechtern; der Krieg im Jemen ist ein Fiasko, ebenso wie die Blockade Katars, und der Einfluss des Iran wächst im Libanon, in Syrien und im Irak. Und auch die Thronfolge ist in Frage gestellt.

Darüber hinaus wirken sich die persönlichen Probleme des Kronprinzen……